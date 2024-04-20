Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться

Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане нужно эвакуироваться в связи с ростом уровня воды в реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

По информации гидропоста на 16:00 (14:00 мск) 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, на 08:00 (06:00 мск) составлял 1013 см.

Администрация Кургана призвала жителей домов, которые прилегают к дамбе в районе Кировского моста, незамедлительно эвакуироваться. Уточняется, что дамба в районе Вороновки испытывает высокую гидравлическую нагрузку, были проведены укрепительные работы.

«Ведется окарауливание, бригады готовы к устранению возможных протечек. Уважаемые жители Вороновки, Восточного, М. Чаусово, переждите паводок в безопасном месте, эвакуируйтесь», — говорится в публикации.

20 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что паводковая вода в Кургане снова начала подниматься.

Ранее в Кургане приостановили работу двух котельных из-за наводнения.