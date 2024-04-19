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Илью Варламова* хотят в третий раз оштрафовать по иноагентскому делу

В Москве зарегистрировали третий иск к Варламову по делу об иноагентах

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РИА «Новости»

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело против блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Данные об этом появились на портале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно появившейся информации, на Варламова составили протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), ему грозит штраф до 50 тыс. рублей. Отмечается, что дату рассмотрения дела еще не назначили.

Илью Варламова признали иностранным агентом 23 марта 2023 года. По версии Минюста, блогер распространял публикации иностранных агентов — телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Помимо этого, его уличили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, ведомство нашло доказательство поддержки Варламова из иностранных источников.

В августе и декабре 2023-го Варламова штрафовали за неуказание маркировки иноагента в мессенджере Telegram. Блогер их обжаловал.

Ранее у Варламова обнаружили долг на сумму свыше миллиона рублей.

*  признан в РФ иностранным агентом
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