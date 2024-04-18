Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал чиновник.

18 апреля в Донецкой народной республике (ДНР) семь человек получили ранения в результате обстрела центра города Горловка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 18 апреля Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с уничтожением 21 воздушной цели, приближавшейся к Белгороду.

В ночь на 17 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли военный аэродром в Джанкое в Крыму. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовали около 12 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.