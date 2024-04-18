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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Это следует из официального ресурса для оповещения, передает ТАСС.

Сирены заработали в 10:18 по местному времени (мск) в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях.

Также предупреждение об опасности с воздуха действует сейчас в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Одновременно с этим украинское издание «Страна.ua» сообщает о взрыве в Днепре. Подробной информации и последствиях взрыва не приводится.

Ночью 16 апреля в подконтрольном Украине Херсоне произошел мощный взрыв.

За день до этого глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. Также украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Днепре. Местные власти ситуацию не комментировали.

Издание Responsible Statecraft писало, что недостаток в западной помощи Киеву и развитие коррупции на Украине ставят страну в наиболее слабое положение с начала специальной военной операции в 2022 году.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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