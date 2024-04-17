Росавиация сообщила о ситуации с полетами в Дубай

Ситуация с полетами российских авиакомпаний в Дубай и из него стабилизируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«В настоящее время ситуация с отправкой рейсов по направлениям в/из Дубая стабилизируется. По данным на 20:00 мск, в течение 17 апреля отечественные авиакомпании выполнили между аэропортами России и Дубая около 30 рейсов», — сообщили в Росавиации.

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильнейшие ливни, из-за чего перестал работать самый загруженный аэропорт мира в Дубае. Сначала самолеты пытались взлетать по залитым водой полосам, но в итоге рейсы пришлось массово отменять.

До этого авиаэксперт, основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин рассказал «Газете.Ru», что ситуация в аэропорту Дубай действительно максимально нештатная.

По его словам, самый загруженный аэропорт мира в Дубае перестал работать из-за сильнейших ливней.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что на текущий момент в Москву отправлено уже пять рейсов.