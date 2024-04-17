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В Кургане увеличили высоту дамбы до 11 метров

Губернатор Шумков: высоту дамбы в Кургане увеличили за пять дней до 11,5 метра

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень дамбы в Кургане был увеличен за пять дней до 11,5 метра и более, сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Об этом пишет ТАСС.

«Уровень дамбы, построенной в 1962 году и ремонтированной в 2012 году, составлял от восьми до 10 метров. В ходе последних пяти суток были проведены работы по наращиванию уровня до 11,5 метра и более на протяженности 17 км», — сообщил Шумков.

По его словам, у гидротехнического сооружения круглосуточно дежурят 20 аварийно-технических бригад, которые готовы оперативно устранить последствия протечки в случае прорыва дамбы.

Также на совещании Шумков заявил, что в настоящий момент наиболее сложная ситуация с наводнением наблюдается в Кетовском муниципальном округе и городе Кургане. Губернатор отметил, что в региональном центре уровень реки Тобол поднялся до уровня 927 см. При этом вода продолжает прибывать, добавил глава региона.

До этого Шумков предложил ограничить дачную амнистию и создать карту подтоплений территории Курганской области.

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