На Кубани воры украли из частного дома вещи и машину за 10 млн рублей, пока хозяйка спала

На Кубани перед судом предстанут обвиняемые в краже на 10 млн рублей из частного домовладения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина и его подруга проникли в домовладение жительницы Кропоткина, пока та спала. Пара воспользовалась тем, что хозяйка не заперла входную дверь, и похитили наличность из ее сумки, ноутбук и золотое кольцо. Затем злоумышленники забрали ключ от автомобиля BMW, припаркованного во дворе, и скрылись на нем с места происшествия.

«Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила около 10,4 млн рублей. Правоохранители изъяли похищенное транспортное средство и вернули законной владелице», — уточнили в полиции края.

Подозреваемых задержали и избрали им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени дело, возбужденное по статье «Кража», будет рассмотрено в суде, фигурантам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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