В Томской области задержали двух человек по обвинению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Томской области за перевод денег на нужды Вооруженных сил Украины, они обвиняются в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ России.

В ФСБ подчеркнули, что такая деятельность направлена против безопасности Российской Федерации.

По указанной статье фигурантам может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следствие и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательств, установление других фактов противоправной деятельности обвиняемых, а также возможности причастности к преступлению других лиц.

Фигуранты арестованы.

Накануне сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, совершившего в Москве подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины. Предположительно, действия мужчины будут квалифицированы следователями по ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Ранее экс-сотруднику оборонки из Омска вынесли приговор за госизмену.