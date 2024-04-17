Названы самые популярные направления у россиян для отдыха на майских праздниках

Самыми популярными городами, куда россияне собираются отправиться на майские праздники, оказались Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Об этом в интервью РИАМО сообщила заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар. Эти данные говорят о том, что граждане РФ больше предпочитают внутренние направления, отметила она.

«Перед майскими праздниками наблюдается увеличение спроса на туристические услуги, особенно на отдых за городом и в природных зонах. Путешественники могут отдавать предпочтение открытым и просторным местам, таким как национальные парки, пляжи, горные курорты и сельские районы», — сказала Гончар.

Она предположила, что будет расти спрос и на альтернативные виды отдыха, такие как кемпинг, пикники и автопутешествия.

До этого Гончар посоветовала рассмотреть для отдыха на майских праздниках Калмыкию с цветущими маковыми полями, а также Ямал, Владимир, Суздаль и Минск. Для пляжного отдыха, по ее словам, стоит рассмотреть Краснодарский край, Сочи или Египет. В последнем еще нет устрашающей жары, но море уже теплое, рассказала эксперт.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития РФ рассказали, что к концу 2024 года турпоток между странами БРИКС может вырасти в 3,5 раза по сравнению с 2023-м.