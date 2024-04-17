Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные направления у россиян для отдыха на майских праздниках

Турэксперт Гончар: россияне на майские праздники отправятся в Калининград и Сочи

close
100%
Shutterstock

Самыми популярными городами, куда россияне собираются отправиться на майские праздники, оказались Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Об этом в интервью РИАМО сообщила заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар. Эти данные говорят о том, что граждане РФ больше предпочитают внутренние направления, отметила она.

«Перед майскими праздниками наблюдается увеличение спроса на туристические услуги, особенно на отдых за городом и в природных зонах. Путешественники могут отдавать предпочтение открытым и просторным местам, таким как национальные парки, пляжи, горные курорты и сельские районы», — сказала Гончар.

Она предположила, что будет расти спрос и на альтернативные виды отдыха, такие как кемпинг, пикники и автопутешествия.

До этого Гончар посоветовала рассмотреть для отдыха на майских праздниках Калмыкию с цветущими маковыми полями, а также Ямал, Владимир, Суздаль и Минск. Для пляжного отдыха, по ее словам, стоит рассмотреть Краснодарский край, Сочи или Египет. В последнем еще нет устрашающей жары, но море уже теплое, рассказала эксперт.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития РФ рассказали, что к концу 2024 года турпоток между странами БРИКС может вырасти в 3,5 раза по сравнению с 2023-м.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами