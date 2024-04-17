Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минфин РФ допустил повышение ставки на дальневосточную ипотеку

Чебесков: Минфин рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Министерство финансов России обсуждает возможность повышения ставки на дальневосточную ипотеку, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Об этом пишет ТАСС.

«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% — все-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе», — заявил он.

В России программа IT-ипотеки завершится в конце 2024 года, а на новостройки под 8% — уже в июне. Исключение составит семейная ипотека — программа продлена до 2030 года. Также до 2030-го в стране действуют дальневосточная и арктическая ипотеки.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации на Украине (СВО). На льготную ипотеку смогут претендовать участники СВО и родственники тех, кого не стало в связи с выполнением боевых задач. Также в отношении этой категории россиян не будут действовать критерии по возрасту и семейному положению.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотечные ставки пойдут вниз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами