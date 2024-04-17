Минфин РФ допустил повышение ставки на дальневосточную ипотеку

Министерство финансов России обсуждает возможность повышения ставки на дальневосточную ипотеку, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Об этом пишет ТАСС.

«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% — все-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе», — заявил он.

В России программа IT-ипотеки завершится в конце 2024 года, а на новостройки под 8% — уже в июне. Исключение составит семейная ипотека — программа продлена до 2030 года. Также до 2030-го в стране действуют дальневосточная и арктическая ипотеки.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации на Украине (СВО). На льготную ипотеку смогут претендовать участники СВО и родственники тех, кого не стало в связи с выполнением боевых задач. Также в отношении этой категории россиян не будут действовать критерии по возрасту и семейному положению.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотечные ставки пойдут вниз.