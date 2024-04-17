Гладков назвал количество детей, вывезенных из Белгородской области в другие регионы

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины более 13 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области перебрались в другие регионы России, среди них Крым, Рязань, Калуга, Северная Осетия — Алания. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

8 апреля чиновник говорил, что около 10 тысяч детей покинули регион в целях обеспечения безопасности.

Сейчас белгородские дети находятся в почти 40 регионах России.

Гладков подчеркнул, что детей везде встречают с большим вниманием. При каких-либо замечаниях со стороны родителей власти реагируют максимально оперативно.

8 апреля Гладков сообщал, что около 10 тысяч детей покинули Белгородскую область в целях обеспечения безопасности, их доставили в другие регионы России.

Ранее Гладков предложил фермерам самостоятельно обороняться от беспилотников.