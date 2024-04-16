Зеленский рассказал, что на Украине рассмотрят вопрос угрозы онлайн-казино

СНБО Украины рассмотрит вопрос угрозы безопасности страны из-за распространения онлайн-казино. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские власти должны заблокировать все возможности манипулировать гражданами и вредить интересам общества в этой сфере.

29 марта петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино, которую разместили на сайте Зеленского, за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги.

Интернет-издание «Инсайдер UA» сообщило, что в 2023 году украинцы ежедневно проигрывали в онлайн-казино $10,18 млн.

Ранее Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.