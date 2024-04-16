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Врачи обнаружили у россиянина более 150 камней во время удаления опухоли

В Набережных Челнах врачи удалили пациенту опухоль и более 150 камней

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ГАУЗ «Городская больница №5» г. Набережные Челны/VK

Врачи Набережных Челнов прооперировали мужчину с проблемами мочевых путей. Об этом сообщает Городская больница №5 в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Россиянин обратился в больницу с сильными болями. Врачи быстро назначили операцию, во время которой специалисты удалили опухоль. Под доброкачественным новообразованием они заметили более 150 камней. Всего вмешательство длилось час и прошло успешно.

Пациент быстро восстановился, и через три дня он уже отправился домой.

По словам специалистов больницы, причиной произошедшего стала аденома простаты. Ситуация осложнялась задержкой жидкости. Камни образовались из-за того, что она застаивалась в мочевом пузыре.

До этого в Югре медики удалили трехлетнему мальчику опухоль головного мозга, которая почти не отличалась от мозговой ткани. Операция длилась пять часов, для работы задействовали современное нейронавигационное оборудование.

Ранее в Петербурге хирурги удалили новорожденному ребенку опухоль весом с младенца.

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