В Кировской области за поджог на железной дороге наказали двух подростков

В Кировской области наказали 18-летнего юношу и его 16-летнего сообщника, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

В начале сентября 2023 года на железнодорожном перегоне «Киров – Киров-Котласский» Горьковской железной дороги произошел пожар. Его с помощью легковоспламеняющейся жидкости устроили двое молодых людей. Их нашли и задержали.

Как установили следователи, поджигатели действовали по инструкции, которую им через мессенджер прислали кураторы из Украины. За изготовление горючей смеси и собственно поджог релейного шкафа приятелям было обещано денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Получили ли эти деньги обвиняемые, неизвестно, однако сообщается, что они полностью возместили ущерб, причиненный ими в ходе выполнения этого задания.

Их судили по статье о диверсии, совершенной организованной группой. По решению суда несовершеннолетний фигурант проведет шесть лет в воспитательной колонии, а его старший товарищ — шесть лет и три месяца в колонии общего режима.

Ранее трех подростков, пытавшихся совершить диверсию за деньги, задержали в Уфе.