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В Новосибирской области 15 человек отравились суши из местной доставки

В Искитиме приостановили работу доставки суши после отравления 15 человек

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Shutterstock

В Искитиме медики выявили острую кишечную инфекцию у 15 человек, купивших суши в местной доставке еды. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

После массового отравления специалисты Роспотребнадзора отправились на точку и выявили ряд нарушений. Например, на предприятии не было специального журнала контроля температуры в помещениях, где хранились продукты. Помимо этого, товары принимали без необходимых документов, не было бактерицидного оборудования, в одном холодильнике хранили разные типы продукции.

Суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток, постановление еще не вступило в силу. Предпринимательницу, ответственную за доставку, признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Ранее на свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека.

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