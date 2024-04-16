В Новосибирской области 15 человек отравились суши из местной доставки

В Искитиме медики выявили острую кишечную инфекцию у 15 человек, купивших суши в местной доставке еды. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

После массового отравления специалисты Роспотребнадзора отправились на точку и выявили ряд нарушений. Например, на предприятии не было специального журнала контроля температуры в помещениях, где хранились продукты. Помимо этого, товары принимали без необходимых документов, не было бактерицидного оборудования, в одном холодильнике хранили разные типы продукции.

Суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток, постановление еще не вступило в силу. Предпринимательницу, ответственную за доставку, признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Ранее на свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека.