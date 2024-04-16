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Гросси сообщил, что посетит Россию и Украину

Глава МАГАТЭ заявил, что скоро посетит Россию и Украину

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РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину. Об этом он сообщил после заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Да, нужно на Украину и в Россию, как мы это делали с самого начала. Нужно поддерживать каналы коммуникации», — заявил Гросси.

По его словам, даты визитов в страны пока неизвестны, но в ближайшее время они будут согласованы. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

«Думаем, что нужно провести оценку безопасности. Там много механических деталей, насосов, труб, там топливо. Это нужно проверять», — сообщил глава МАГАТЭ.

До этого Гросси заявил, что специалисты организации не обнаружили на территории Запорожской АЭС тяжелого вооружения.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.

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