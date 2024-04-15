Метеоролог предупредила об опасности резкого снижения атмосферного давления в Москве

Метеочувствительные или пожилые люди могут реагировать на изменение атмосферного давления, которое ожидается в Москве на этой неделе. Об этом Pravda.Ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, у этой категории граждан из-за погодных условий могут быть головные и сердечные боли. При этом молодые и здоровые люди обычно переносят это безболезненно, уточнила эксперт.

Она уточнила, что характер погоды, который будет ожидать жителей столицы, нельзя отнести к категории «барической пилы» — резкому изменению давления в течение короткого времени. Однако в начале недели оно будет ниже климатической нормы практически на 10 единиц. К концу недели давление будет чуть выше нормы, добавила синоптик.

«Вот тогда можно действительно сказать, что атмосферное давление от 19-го к 20-му (апреля. — прим. ред.) изменится на 20 единиц. Но это тоже естественный такой синоптический процесс. Никаких резких колебаний атмосферного давления в течение суток не предвидится. Я считаю, что применять термин «барическая пила» к тому характеру погоды, который мы ожидаем на этой неделе, это неправильно», — поделилась Позднякова.

Заслуженный врач России Андрей Кабычкин до этого говорил, что резкие скачки атмосферного давления влияют на человеческий организм, особенно на тех, кто является метеозависимым. По его словам, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы, почек — особенно подвержены метеопатии.

Ранее врач посоветовала избегать физических нагрузок при низком атмосферном давлении.