Рособрнадзор проверит контрольные работы для школьников

Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ для школьников, чтобы понять, насколько они нужны Об этом сообщила ТАСС председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.

К соответствующей работе ведомство приступить 15 апреля.

Специалисты намерены выяснить, где такие работы в регионах РФ обоснованы, а где это просто «вот давайте проведем контрольную работу, потому что вроде как по традиции уже ее проводили».

1 апреля Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы. Глава государства призвал сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах.

В дальнейшем глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что контрольные работы в школах теперь будут регламентировать на федеральном уровне, региональные школы, имея свои внутренние контрольные, обязаны будут их согласовывать.

Ранее сообщалось, что большинство детей тратят на подготовку к контрольным до двух часов в неделю.