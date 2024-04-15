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В МЧС предупредили об опасном уровне воды в реке Томь в Томске

ГУ МЧС: уровень воды в Томе в Томске может превысить опасную отметку к 17 апреля

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Уровень воды в реке Томь у Томска может превысить опасную отметку в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным ведомства, уровень воды реки в районе парка Лагерный сад в Кировском районе Томска сейчас составляет 860 см при опасной отметке в 890 см, увеличившись за сутки на 99 см.

В МЧС добавили, что в связи с образованием «пробок» изо льда в районе реки Томь у Томска в период 15-17 апреля вода поднимется и может достичь опасной отметки 890 см.

Также ГУ МЧС сообщил, что уровни воды рек Томь и Обь в Томской области в течение суток повысились, превысив опасные отметки в двух пунктах наблюдения — до 761 см при опасной отметке 750 см и до 952 см при опасной отметке 864 см соответственно.

Некоторое время назад стало известно, что у Кургана уровень воды в реке Тобол поднялся за сутки на 140 см и достиг 631 см.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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