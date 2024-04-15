Уровни двух рек в Томской области превысили опасные отметки

Уровни воды рек Томь и Обь в Томской области в течение суток повысились, превысив опасные отметки в двух пунктах наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала в Томске повысился на 14 см — до 761 см при опасной отметке 750 см.

Уровень воды в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района повысился на 45 см — до 952 см при опасной отметке 864 см. По данным МЧС, на остальных постах наблюдения на двух реках уровни воды нормальные.

Также в МЧС сообщили, что в селах и деревнях затоплено 188 приусадебных участков и 30 жилых домов.

Впервые сообщается о затоплении территории санатория «Левобережье», где 14 апреля объявили эвакуацию людей. Там вода затопила 123 приусадебных участка.

Вода зашла и на 15 приусадебных участков в деревне Оськино Шегарского района, находящегося на берегу Оби.

Некоторое время назад стало известно, что у Кургана уровень воды в реке Тобол поднялся за сутки на 140 см и достиг 631 см.

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