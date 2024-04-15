Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровни двух рек в Томской области превысили опасные отметки

ГУ МЧС: уровни Томи и Оби превысили опасные отметки в Томской области

close
100%
Shutterstock

Уровни воды рек Томь и Обь в Томской области в течение суток повысились, превысив опасные отметки в двух пунктах наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала в Томске повысился на 14 см — до 761 см при опасной отметке 750 см.

Уровень воды в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района повысился на 45 см — до 952 см при опасной отметке 864 см. По данным МЧС, на остальных постах наблюдения на двух реках уровни воды нормальные.

Также в МЧС сообщили, что в селах и деревнях затоплено 188 приусадебных участков и 30 жилых домов.

Впервые сообщается о затоплении территории санатория «Левобережье», где 14 апреля объявили эвакуацию людей. Там вода затопила 123 приусадебных участка.

Вода зашла и на 15 приусадебных участков в деревне Оськино Шегарского района, находящегося на берегу Оби.

Некоторое время назад стало известно, что у Кургана уровень воды в реке Тобол поднялся за сутки на 140 см и достиг 631 см.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами