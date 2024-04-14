Папа Римский призвал Иран и Израиль к миру

Папа Римский призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия. Его слова приводит The Times.

«Никто не должен угрожать существованию других. Однако все страны должны встать на сторону мира и помочь израильтянам и палестинцам жить в двух государствах, бок о бок и в безопасности», — подчеркнул понтифик.

До этого в Белом заявили, что не верят в эскалацию конфликта Израиля и Ирана в полномасштабную войну.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.