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Россиянка облила сожителя кипятком, чтобы вылечить от алкоголизма

Челябинка облила сожителя кипятком, чтобы избавить его от алкоголизма

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Челябинской области местная жительница отправила сожителя с травмами в больницу, пытаясь избавить его от алкоголизма. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным канала, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась тем, что ее мужчина пребывает в аналогичном состоянии. Она решила отвадить сожителя от выпивки и облила его кипятком. Инцидент произошел во время ссоры. Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу, где медики диагностировали ему ожоги 35% покровов тела.

В отношении челябинки возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью». Учитывая смягчающие обстоятельства, подсудимую приговорили к условному сроку.

Похожий случай произошел в Тюмени — там пьяный пассажир в целях самообороны избил таксистку до потери сознания.

Ранее в Арзамасе таксист надругался над 19-летней девушкой.

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