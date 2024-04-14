Украинцы выстроились в очередь в консульстве в Варшаве из-за мобилизации

Граждане Украины выстроились в очереди в украинском консульстве в Варшаве, чтобы оформить загранпаспорта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который в подтверждение своих слов опубликовал видео.

«В очереди преимущественно мужчины, которые боятся нового закона о мобилизации. (Президент Украины Владимир) Зеленский может подписать его в ближайшие две недели», — написал Азаров.

Он напомнил, что, согласно новым правилам, украинским мужчинам нельзя будет оформлять загранпаспорт за рубежом.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, которые, как писали в украинских СМИ, ужесточат правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде отвергли идею повышенных выплат военным ВСУ.