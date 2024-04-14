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Уровень воды в реке у Оренбурга снизился впервые с начала паводка

МЧС: уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга снизился до 1185 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В реке Урал в районе Оренбурга впервые с начала паводка зафиксировали снижение уровня воды. По данным ТАСС, который ссылается на главу пресс-службы регионального ГУ МЧС Александра Ситникова, уровень воды достиг 1185 см, то есть снизился на 2 см.

«На 8:00 (6:00 мск) — 1185 см», — уточнил представитель МЧС.

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало плотину, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

13 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что за сутки более 1,4 тыс. домов освободились от паводковой воды, а губернатор Денис Паслер заявил о максимальном пике паводка в Оренбурге.

Ранее стал известен объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области.

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