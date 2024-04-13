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В приграничных районах Курской области произошла артиллерийская дуэль

Старовойт сообщил об артиллерийской дуэли в приграничных районах Курской области

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РИА Новости/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об артиллерийской дуэли в приграничных районах Курской области. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале чиновника.

«Под огонь попали территории населённых пунктов Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского, Коровяковка Глушковского, Гуево и Олешня Суджанского. <..> Наши бойцы вели ответный огонь по позициям противника!» — заявил губернатор.

По его словам, мирное население и гражданские постройки не пострадали.

До этого в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников.

Перед этим жители поселка Климово Брянской области сообщили о восьми прилетах. После обстрелов были госпитализированы мужчина и ребенок в тяжелом состоянии. Также было повреждено здание универмага.

Ранее в Курске предупредили о возможных срабатываниях тревоги из-за ремонта системы оповещения.

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