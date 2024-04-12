Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки дронов

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в связи с возможной угрозой российские системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность. В то же время глава области призвал местных жителей соблюдать бдительность.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — сообщил Старовойт.

Утром 12 апреля министерство обороны РФ заявило об уничтожении одного украинского дрона в небе над Белгородской областью. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки летательный аппарат самолетного типа.

Более того, по данным военного ведомства, ночью в воздушном пространстве Ростовской области были сбиты еще четыре БПЛА. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что украинские дроны ликвидировали в районе города Новошахтинска. В результате атаки со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул руководитель местной администрации.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, какие системы ПВО защищают российские города от украинских дронов.