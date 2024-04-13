В Токмаке спасли людей из-под завалов

Спасателям удалось извлечь из-под завалов в Токмаке еще пять человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — заявил глава региона.

Он рассказал, что пострадавшие получили ожоги и ранения, их доставили в медицинское учреждение. При этом трое спасенных находятся в тяжелом состоянии, их экстренно перевезут в областную больницу.

Вечером 12 апреля Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак. По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Десятки людей получили тяжелые ранения, а некоторые получили травмы несовместимые с жизнью, в том числе один ребенок.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что под завалами разрушенных обстрелами ВСУ домов в Токмаке могут быть люди. Общественник добавил, что в результате обстрела повреждения получили около тридцати домов, которые также остались без газоснабжения. В некоторых домах произошли обрушения, начались пожары.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.