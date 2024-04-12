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Названа возможная причина ДТП в Петербурге с трамваем

Трамвай сбил троих пешеходов в Петербурге из-за отказавших тормозов

На Наличной улице в Санкт-Петербурге трамвай сбил трех пешеходов, по предварительной версии, у транспорта отказали тормоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МВД РФ.

«У трамвая на Наличной улице, по предварительным данным со слов водителя, отказали тормоза, он наехал на трех пешеходов, в числе которых одна женщина. По предварительным данным, женщина получила тяжелые травмы, двое мужчин пострадали в меньшей степени», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что В Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов у метро «Приморская».

Столкновение произошло на пересечении ул. Одоевского и ул. Наличной. Очевидцы сообщают, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. Всего травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали.

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей оставить автомобили.

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