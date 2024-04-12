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Гражданка Китая пыталась вывезти из России шкуру бурого медведя и попалась

В Иркутской области иностранка пыталась вывезти из РФ шкуру медведя и попалась

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ФТС России

В Иркутской области гражданка Китая пыталась вывезти из РФ ковер из шкуры бурого медведя и попалась таможенникам. Об этом сообщает ФТС России.

Сотрудники таможни обнаружили в дорожной сумке иностранки, которая вылетала в Монголию, полутораметровый ковер из натуральной шкуры бурого медведя с головой, хвостом, лапами, когтями и пальцевыми мякишами. При этом документов на него у гражданки Китая при себе не оказалось.

Сообщается, что по результатам экспертизы выяснилось, что шкура относится к частям особо охраняемых животных, которые включены в список СИТЕС. На данный момент решается вопрос о возбуждении дел за несоблюдение запретов и ограничений, а также за недекларирование.

До этого в Приморском крае мужчина пытался вывезти в Китай зубы кашалота и попался. Сотрудники таможни нашли в кармане куртки россиянина три зуба. Они обнаружили еще десять таких зубов в санузлах пункта пропуска Пограничный.

Ранее юноша попытался вывезти из России 18 млн рублей наличными и попался таможенникам.

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