Уровень реки Урал в Оренбурге превысил рекордный максимум

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту России Владимиру Путину, что уровень реки Урал в Оренбурге составляет 1087 сантиметров, что превысило исторический максимум. Его слова приводят ТАСС.

«Самая сложная ситуация в Оренбурге. Уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдений — 1 087 см», — сообщил Паслер.

До этого оренбургский губернатор сообщил, что предварительный ущерб от последствий паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей. Он также добавил, что администрация региона уже отправила в правительство страны документы о первичной оценке ущерба от затопления.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.