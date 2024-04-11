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На петербургской детской площадке поймали педофила

РЕН ТВ: в Петербурге на детской площадке поймали педофила

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Depositphotos

В Петербурге на детской площадке поймали педофила, совершавшего насильственные действия сексуального характера при ребенке. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел во дворе одного из домов на Дальневосточном проспекте. По словам источника, неизвестный на детской площадке в присутствии маленькой девочки совершал насильственные действия сексуального характера.

Ставшие очевидцами произошедшего люди вызвали полицию. Отмечается, что нарушитель, предварительно, находился под действием психотропных веществ. Мужчину доставили в медицинское учреждение, там медики диагностировали у него травмы груди и живота.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Ранее неадекватный петербуржец домогался елки на улице и попал в больницу.

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