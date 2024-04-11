Осужденный пожизненно россиянин отсудил у колонии компенсацию

Житель Забайкалья, осужденный пожизненно в 1999 году как главарь ОПГ, взыскал компенсацию морального вреда с исправительной колонии (ИК) «Черный дельфин» за нарушение трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Мужчина указал в исковом заявлении, что, отбывая наказание в ИК Оренбургской области, он шесть лет непрерывно работал, но за этот период ни разу не уходил в положенный по закону оплачиваемый отпуск. О нарушении своих трудовых прав осужденный узнал, изучая трудовой кодекс после перевода в колонию «Снежинка» в Хабаровском крае.

«Безысходность и осознание своего бесправия присутствовали на протяжении всего времени, что угнетало и оскорбляло, надламывало духовно», — пояснил истец в заявлении.

Заключенный попросил суд взыскать с его работодателя 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, а Забайкальский краевой суд, установив, что права мужчины были нарушены, постановил частично удовлетворить иск и выплатить потерпевшему 8 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге взяли под стражу организаторов ОПГ, похищавшей бизнесменов.