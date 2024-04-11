Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики по время паводка

Роспотребнадзор напомнил о особых правилах гигиены во время паводка. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале ведомства.

Граждан призвали пить только бутилированную и кипяченую воду, провести дезинфекцию и дератизационную обработку домовой и придомовой территории.

«Из-за подтоплений территорий населенных пунктов и источников водоснабжения возрастает вероятность их загрязнения, а вследствие распространения гепатита А, брюшного тифа, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний», — подчеркнули в ведомстве.

При появлении признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и находиться в отдельном помещении для предотвращения распространения инфекции.

До этого Минздрав Оренбуржья анонсировал массовую вакцинацию от гепатита А.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.