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Расстрелявшего полицейских в Подмосковье заочно арестовали

Расстрелявшего полицейских у подмосковной Черноголовки заочно арестовали

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В Московской области местному жителю заочно предъявлено обвинение после расстрела полицейских в лесу близ подмосковной Черноголовки, он заочно арестован. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

Жителю Истры, имя которого в пресс-релизе не называется, заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). Обвиняемый объявлен в розыск.

7 апреля 2024 года двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции прибыли на участок местности в районе СНТ «Озон» близ Черноголовки для проверки информации о возможном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. На месте злоумышленник открыл огонь по полицейским, выстрелив не менее шести раз. Затем он скрылся. Участкового спасти не удалось, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Отмечается, что принимаются меры к установлению местонахождения обвиняемого и его задержанию.

9 апреля министерство внутренних дел России сообщило, что установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Отмечалось, что разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. По данным ведомства, преступник может быть вооружен, поэтому при встрече с ним следует быть осторожными, не вступать в разговор и не предпринимать самостоятельных попыток задержания злоумышленника. Telegram-каналы сообщали, что он скрылся с места преступления на мотоцикле, его могли видеть на трассе в Тверской области.

Ранее в МВД опровергли, что напавший на полицейских наркосбытчик пойман.

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