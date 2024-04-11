Россиянину грозит до 10 лет колонии за попытку вывезти в Китай зубы кашалота

В Приморском крае мужчина пытался вывезти в Китай зубы кашалота и попался таможенникам. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, инцидент произошел в Уссурийске. Сотрудники таможни нашли в кармане куртки россиянина три зуба кашалота. Они обнаружили еще десять таких зубов в санузлах пункта пропуска Пограничный.

Турист сознался, что зубы его попросил перевезти через границу за денежное вознаграждение гражданин Китая. К противозаконному мероприятию привлекли еще троих сообщников, однако они выбросили зубы в мусорные баки в санузлах, узнав о задержании организатора.

«Экспертиза показала, что зубы являются культурной ценностью и охраняются конвенцией СИТЕС», — сообщили в ФТС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчине, попытавшемуся вывезти зубы кашалота, грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее юноша попытался вывезти из России 18 млн рублей наличными и попался таможенникам.