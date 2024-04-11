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Три села под Томском отрезаны от центра из-за паводка

Три села под Томском оказались отрезаны от регионального центра из-за паводка

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МЧС РФ по Оренбургской области

Села Батурино, Вершинино и Яр Томской области оказались отрезаны от регионального центра из-за перелива воды через местную дорогу. Об этом пишем ТАСС.

Еще две деревни также под угрозой затопления, сообщается в заявлении пресс-службы администрации Заречного сельского поселения в Томской области.

«Информируем о паводковой ситуации на реке Томь. В 05:15 (01:15 мск) в с. Вершинино река Томь вышла из берегов и начала топить улицы. Также между Казанкой и Батурино пошел перелив воды через региональную трассу. Населенные пункты Батурино, Вершинино, Яр отрезаны от цивилизации,» — уточнили местные власти.

Представители пресс-службы добавили, что ожидается резкое повышение уровня воды и затопление низких участков улиц в Барабинке и Черной Речке.

Жителей затопляемых территорий Заречного поселения просят не оставаться в ожидании прихода воды, срочно поднимать мебель, отключать электричество, газ, воду, эвакуировать домашних животных, собирать документы и направляться в безопасные места, подчеркнули в администрации.

Также сейчас происходит крупный потоп в Оренбургской области. В регионе уже подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили утром 6 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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