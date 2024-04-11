Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Глава района Анатолий Попов оперативно докладывает о ситуации, указал Артамонов.

При этом отмечается, что угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа Липецкой области сохраняется на текущий момент.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».