ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию сыновей главы политбюро ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в центральной части Газа троих сыновей председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Это подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями Исмаила Хании», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по координатам, полученным военной разведкой и Службой общей безопасности Израиля.

В Армии обороны Израиля заявили, что все трое сыновей Хании — Амир, Мухаммад и Хазем — были причастны к деятельности отрядов ХАМАС.

До этого о том, что трое сыновей председателя политбюро палестинского движения ХАМАС ликвидировали в результате израильского удара сообщил телеканал Al Jazeera. Дополнительно стало известно, что нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.