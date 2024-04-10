Под Оренбургом вырос уровень реки Урал

Уровень реки Урал в районе Оренбурга вырос на 12 см, достигнув отметки в 1 022 см. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЕДДС города.

«На 20:00 (18:00 мск) информация была 10 м 22 см», — уточнили в службе.

В ЕДДС напомнили, что опасной считалась отметка в 930 см.

Ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС. Губернатор Паслер предупредил, что Орск принял на себя первый удар стихии, тем временем подтопления происходят по всему руслу Урала, в том числе в Челябинской области, Башкирии.

Президент Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого Минздрав назвал число оренбуржцев, обратившихся за медпомощью из-за паводка.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.