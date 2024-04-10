Британец разрезал супругу на 200 частей и неделю хранил останки дома

Суд в Великобритании вынес приговор 28-летнему жителю графства Линкольншир, который с особой жестокостью расправился с женой. Об этом сообщает «Би-би-си».

Останки женщины были обнаружены в реке Уитэм в марте 2023 года. Правоохранители выяснили, что жертвой оказалась 26-летняя Холли Брэмли, после чего задержали ее мужа Николаса Метсона. По данным следствия, он разрезал жену на 200 частей и неделю держал в квартире. Потом злоумышленник заплатил своему другу 50 фунтов стерлингов, чтобы тот помог ему незаметно вынести останки из дома и сбросить их в реку.

По словам родственников Брэмли, Метсон решил избавиться от жены, когда узнал, что она хочет подать на развод. На суде обвиняемый так и не назвал мотивы своего преступления. На допросах мужчина жаловался, что подвергался насилию со стороны супруги. Вину свою он все же признал.

Суд приговорил Метсона к пожизненному лишению свободы. Осужденный сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

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