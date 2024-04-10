Москвичам пообещали летнюю погоду 10 апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после дождя с грозой в Москву придет июньское тепло, что выше на 10 градусов климатической нормы апреля. Об этом он сообщил ТАСС.

«В среду прогнозируется переменная облачность, будет солнце и без осадков. Уже утром будет очень тепло, примерно плюс 10-12 градусов, а днем температура повысится до плюс 21-23 градуса, это совершенно июньская погода», — заявил Вильфанд.

Отмечается, что в ночь четверга температура воздуха составит 12-13 градусов тепла, а днем потеплеет до 19 градусов.

До этого Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается аномально теплая погода. Отклонение от нормы будет существенным — температура воздуха превысит ее на 8-10 градусов. Аномальное тепло будет наблюдаться в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, отметил синоптик. Он объяснил такую необычную для апреля погоду вторжением теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря.

Ранее в Кургане объявили эвакуацию из-за угрозы наводнения.