Житель Орска рассказал о страхе перед мародерами

Житель Орска рассказал, что боится покидать город из-за страха перед мародерами. Его слова приводит РИА Новости.

Первый этаж дома местного жителя вместе с двумя автомобилями залило водой. Сына он эвакуировал в Новый город, а сам с супругой остается в затопленном Старом городе из-за угрозы мародерства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого добровольцы из Орска эвакуировали из затопленных домов неходячих женщин.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.