«Это очень жутко»: добровольцы из Орска рассказали о самых тяжелых эвакуациях жителей

Добровольцы Василий Ильин и Никита Шевченко четвертый день подряд помогают вывозить соседей и животных из затопленных домов после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. О самых тяжелых эвакуациях они рассказали в беседе с kp.ru.

«Поднявшись в одну квартиру, я увидел, что у людей уже совсем не было еды. Видимо, никаких припасов не делали. Газа и электричества в доме нет — поэтому они нарезали кусочками сырое мясо и ели его прямо так, потому что больше нечего было. Это очень жутко», — поделился Шевченко.

Он также отметил, что накануне им пришлось эвакуировать неходячую пенсионерку, а также женщину после инсульта. Добровольцы вытаскивали их через окна вместе с сотрудниками МЧС. После этого женщин отвезли на лодках к штабу и передали медицинским специалистам, добавил Ильин.

В Оренбуржье из-за паводка затопило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включали сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог».

Ранее сообщалось, что в Оренбурге эвакуируют поселок из-за угрозы подтопления.