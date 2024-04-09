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СК завел уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США

СК: деньги на организацию терактов в РФ поступали через украинскую фирму Burisma

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

СК по обращению депутатов после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство установило, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, использовались для осуществления терактов на территории РФ.

«Проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада», — говорится в сообщении.

Следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с кураторами из-за границы.

До этого семь новых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В результате атаки на концертный зал погибли десятки людей. Недавно тела 84 опознанных погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» из судебно-медицинского морга в московском Царицыно выдали родственникам.

Позже уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, сиротами после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске остались девять детей из шести семей.

Ранее СК нашел данные о возможной связи террористов в «Крокус Сити Холле» с Украиной.

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