Лунев переходит в «Динамо»

Экс-голкипер азербайджанского «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев в ближайшее время станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, стороны заключат контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один год. Ожидается, что за сезон-2024/25 Лунев сможет заработать в новом клубе до €1,2 млн, если выполнит ряд условий, прописанных в трудовом договоре.

За «Карабах», в который российский футболист перешел летом 2023 года, он провел 34 матча, десять поединков состоялись в рамках Лиги Европы. Голкипер вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. До этого в СМИ появилась информация, что в услугах голкипера заинтересованы московское «Динамо» и петербургский «Зенит», за который Лунев выступал с 2017 по 2021 год.

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся из-за произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»).

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Ирландию.