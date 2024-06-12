Володин: Россия развивается, несмотря на санкции

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ. Об этом он написал в своем поздравлении граждан с Днем России, которое опубликовал в Telegram-канале.

«За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тыс. санкций. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику Российской Федерации, страна развивается», — написал он.

По его словам, за эти годы Россия обошла Германию и Японию, поднявшись с шестого на четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), став самой крупной экономикой Европы. В 2023 году валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 3,6%. В первом квартале этого года рост экономики составил 5,4%, добавил политик.

11 июня Всемирный банк (ВБ) улучшил прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024–2025 годах.

31 мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия поднялась на четвертое место в мировом рейтинге экономик по паритету покупательной способности благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых правительством в период ковидных ограничений и санкций Запада.

Ранее в Кремле прокомментировали признание России четвертой экономикой мира.