Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила паспорт Великобритании и попала под суд

Во Владивостоке женщина пойдет под суд после получения двойного гражданства

close
100%
Shutterstock/Max_555

Жительница Владивостока стала фигуранткой уголовного дела после того, как получила гражданство Великобритании. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По версии правоохранителей, в феврале 2020 года россиянка отправилась в Великобританию, где получила местное гражданство. Вернувшись домой, она не уведомила об этом отдел по вопросам миграции. Таким образом она скрыла двойное гражданство. Для каких целей она получила паспорт Великобритании, не сообщается.

«Преступление выявлено по результатам оперативной работы УФСБ России по Приморскому краю», — поделились в ведомстве.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче в ответственный орган уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства другой страны.

На данный момент в отношении женщины утверждено обвинительное заключение. Вскоре его рассмотрит суд Фрунзенского судебного района.

Ранее во Франции арестовали уроженца Донбасса по подозрению в подготовке взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами