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Группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны на три дня

РБК: группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны на три дня, США это не тревожит

Группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны на три дня (12-14 июня). Об этом сообщает РБК.

В Кубе будут находиться фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» — многоцелевая субмарина типа «Ясень-М», танкер-снабженец «Академик Пашин», и спасательный буксир «Николай Чикер».

В министерстве обороны Кубы подчеркнули, что эти корабли не несут ядерное оружие и не представляют угрозы для безопасности региона.

В Госдепартаменте США сообщили, что не считают угрозой российские корабли на Кубе, и это является частью обычной военно-морской деятельности РФ.

«Мы ожидаем, что в рамках регулярных российских военных учений этим летом Россия проявит усиленную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью», — заявили в Вашингтоне.

До этого Куба анонсировала заход патрульного корабля флота Канады в порт Гаваны 14 июня.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России и ВМС Египта проведут учения.

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