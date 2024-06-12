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В ЛНР оценили площадь контролируемой ВСУ территории

Эксперт Марочко: ВСУ контролируют не более двух процентов территории ЛНР

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Сергей Аверин/РИА Новости

Продвижение российских военных на Купянском направлении и освобождение населенного пункта Артемовка сократили площадь территории, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

«После продвижения наших войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское, освобождения населенного пункта Артемовка, успешных действий на Сватовско-Кременском участке площадь оккупированных территорий значительно сократилась», — заявил эксперт.

По его словам, ВСУ контролируют не более 2% территории Луганской народной республики (ЛНР). Он уточнил, что под контролем украинских военных еще остается территория ЛНР на Краснолиманском направлении и в районе Лисичанска.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль два населенных пункта — Артемовку (ЛНР) и Тимковку (Харьковская область).

9 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что полк «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ и военнослужащие других подразделений Вооруженных сил России взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области, расположенное на границе с Курской областью.

В Минобороны РФ до этого сообщали, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Парасковиевка и Уманское, находящиеся в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Путин заявил о выдавливании ВСУ из Донбасса.

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