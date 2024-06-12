В Бурятии подростки обрили девушку и жестоко избили толпой

Подростки из Улан-Удэ жестоко напали на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

На ситуацию обратили внимание местные жители, которые заметили видео с издевательствами в местном чате. На кадрах заметно, как подростки сначала наносят девушке несколько ударов, затем что-то говорят пострадавшей и продолжают избиение. В какой-то момент школьница падает, но вскоре поднимается, и нападавшие снова бьют.

По информации источника, компания не только била девушку, но и обрила. Во время произошедшего один из присутствующих показал раны на своих руках, которые появились после сильных ударов.

На данный момент неизвестно, что стало причиной произошедшего. Это предстоит выяснить правоохранительным органам.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошел в улусе Хойтобэй. Пострадавшая 2008 года рождения.

Сейчас специалисты ведомства проводят проверку, в ходе которой сотрудники выяснят, соблюдали ли органы профилактики требования законодательства о предупреждении преступлений несовершеннолетних. В случае, если для этого будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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